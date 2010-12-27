Инна Карпушина стала руководителем пресс-службы Смольного

Петербургская журналистка получила место в Правительстве города.

В Смольном появился новый глава пресс-службы. Должность получила тележурналист Инна Карпушина. Она станет начальником управления информации. Об этом сообщает официальный сайт Правительства города 19 марта.

Отметим, что ранее Карпушина работала на телеканалах ТВ-6, РТР-Петербург, ТРК-Петербург, 100 ТВ. До 2010 года зрители могли видеть ее в передачах "Петербургский час", Затем она появлялась в программах "Отражение дня" и "Параллельная жизнь".

В течение пяти лет новый руководитель пресс-службы трудился на Пятом канале в утренней программе, а до 2017 года вела общественно-политическую "Открытую студию". Даже сейчас петербуржцы могут видеть Карпушину на голубых экранах. Она ведет "Барышня, Смольный!" на 78 канале.

Фото: Piter.tv