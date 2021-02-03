Валерий Калугин предложил расширить полномочия региональных омбудсменов по защите прав потребителей

Обращения, относящиеся к сфере нарушений прав в уголовно-правовой сфере, остаются одними из самых многочисленных к петербургскому бизнес-омбудсмену.

Бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Валерий Калугин предложил расширить полномочия региональных омбудсменов по защите прав предпринимателей, обвиняемых по "экономическим" статьям УК. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Он считает, что они должны иметь право выступать в суде в качестве полноценных участников судебного процесса. По словам Калугина, обращения, связанные с нарушениями прав в уголовно-правовой сфере, остаются одними из самых многочисленных к петербургскому бизнес-омбудсмену.

Он отметил, что необоснованное изъятие и длительное удержание имущества организаций являются основными проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели. Калугин выразил благодарность прокуратуре Санкт-Петербурга за внимательное изучение всех обращений по данной тематике и вынесение справедливых решений.

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Фото: Piter.TV