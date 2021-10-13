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Абрамченко считает, что миграция из-за изменения климата в России неизбежна

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В России готовят 10 планов по адаптации населения.

Россия должна быть готова к климатическим изменениям и миграции. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, они будут связаны с изменяющимися условиями жизни. Такое заявление чиновница сделала на пленарном заседании Третьего Евразийского женского форума. По данным спикера, к концу текущего года специалисты подготовят 10 планов по адаптации.

Наша задача - срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению "климатических мигрантов.

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила коллегам о том, что ради минимизации уязвимости населения и экономики из-за климатических изменений властям следует сформировать национальную систему по управлению рисками. В готовящихся документах будут определены приоритетные мероприятия и потребности в ресурсах.

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Фото и видео: Евразийский Женский Форум

Теги: адаптация, виктория абрамченко, климат, климатические изменения
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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