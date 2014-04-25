Абитуриентам обозначили сроки приёмной кампании петербургских вузов

В 2023 году зачислять студентов начнут в практически традиционные для города даты.

Все вузы Северной столицы готовы к приёмной кампании 202-2024 учебного г.г. Как заявил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на этот раз зачислять студентов начнут в практически традиционные для города даты. Его слова передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Руководитель сообщил, что приём документов начнётся 20 июня и завершится 25 июня. По словам Максимова, вузы города ждут новых абитуриентов. Он уточнил, что творческие испытания в ряде вузов, где они предусмотрены при зачислении, состоятся 7-10 июня.

Ну, и по приёму надо понимать, что 27 июля будут вывешены уже все списки. И также будет две волны. Одна приоритетная – с 28 по 30 – зачисление льготных категорий, олимпиадников, целевой приём, специальные и особые квоты. Основной поток – с 3 августа по 9 августа. Андрей Максимов, председатель комитета по науке и высшей школе

Ранее мы сообщили о том, что количество бюджетных мест в вузах Петербурга увеличилось до 29,5 тысячи.

Фото: Piter.TV