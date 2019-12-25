Стало известно, когда откроют Абхазию для туристов

Туристический сезон в республике может начаться с середины июля.

Министерствам и ведомствам Абхазии поручили проработать вопросы, связанные с открытием туристического сезона в республике. Об этом пишет RT.

Предположительно, туристы смогут ездить на отдых в Абхазию, начиная с 15 июля. Однако окончательное решение власти примут, исходя из эпидемиологической обстановки как в регионе, так и по России в целом. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваба отметил, что на курорт, как правило, приезжают туристы из РФ.

В настоящий момент на границе Абхазии и России действуют ограничения на въезд. Исключения составляют дипломаты, военные и водители международных перевозок.

Ранее мы писали, что с 1 июля в Греции начнут принимать рейсы из-за границы.

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