Японцы массово скупают туалетную бумагу из-за коронавируса

В стране зафиксировано 942 случая заражения.

На фоне вспышки коронавируса в Японии стали массово закупать туалетную бумагу. Это связано с "фейком", в котором говорится, что ее делают из тех же материалов, что и маски. В результате в магазинах стран образовался дефицит туалетной бумаги и салфеток.

Власти призвали население спокойнее относится к закупочной деятельности товара. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в стране достаточный запас бумаги, и ее производство не зависит от других стран. Продавцы в свою очередь ограничили продажу туалетной бумаги до одной штуки на человека.

Напомним, что в Японии зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом, из которых 705 нашли у людей с круизного судна Diamond Princess. От болезни скончались 11 человек.

Ранее мы писали о том, что на рейсе "Аэрофлота" выявили пассажира с подозрением на коронавирус.