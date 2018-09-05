А так можно было?: в Петербурге асфальт "зашпаклевали" бетоном

Петербуржцы возмущены подобным методом ремонта асфальта.

В Невском районе Санкт-Петербурга местные жители стали свидетелями ремонта асфальтового покрытия на тротуаре. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео того, как сравнительно новое асфальтовое покрытие латают бетоном.

Известно, что необычный ремонт тротуара заметили днем 5 сентября на Искровском проспекте. Пользователи социальных сетей гадают: допустим ли такой метод? Другие же отметили, что даже если и данная технология имеет место быть, выглядит это неопрятно.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургской "подруге" Анны Семенович дали 4 года за попытку посадить экс-супруга‍.

Видео: ВКонтакте / unreleased_dtp