Петербургской "подруге" Анны Семенович дали 4 года за попытку посадить экс-супруга‍

Она дала взятку полицейскому в 10 тысяч долларов. За эту сумму на ее мужа должны были завести уголовное дело.

Анна Тимохина, которая выдавала себя за подругу Анны Семенович, проведет четыре года в колонии общего режима за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие установило, что подсудимая знала о предстоящей проверке ее бывшего мужа и совладельца банка "Заубер" Александра Тимохина. Она хотела, чтобы ее мужа посадили и поэтому приехала в УГРО 27 апреля этого года, дала полицейскому взятку в 10 000 долларов, чтобы тот возбудил уголовное дело в отношении ее экс-супруга. Но сотрудник был привлечен к оперативному эксперименту и деньги как вещественное доказательство изъяли специалисты СК. Во время предварительного следствия Анна Тимохина находилась под арестом.

В среду, 5 сентября Московский райсуд дал обвиняемой 4 года в колонии общего режима и штраф в 50 тысяч долларов. Приговор еще не вступил в силу.

Весной Анна Тимохина заявила, что является подругой Анны Семенович. Последняя сказала, что видела Тимохину раз в жизни на съемке клипа "Хочу быть с тобой".

Видео: Анна Семенович / Youtube.