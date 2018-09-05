Страдающая гигантомастией Семенович призвала не бояться операции по уменьшению груди

Певица обращалась за помощью к пластическим хирургам, но только для того, чтобы убрать объем в зоне декольте.

Российская певица Анна Семенович, знаменитая своими пышными формами, рассказала в Instagram о своей проблеме. Она заявила, что страдает от гигантомастии. Этот диагноз ставят женщине, когда каждая ее грудь весит больше 2,5 кг и склонна к дальнейшему увеличению.

Долгие годы Анну подозревали в том, что она прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы увеличить свой бюст. Однако все оказалось иначе – артистка и рада обладать меньшими объемами, но гигантомастия передается по наследству, и с этой проблемой ей придется жить всегда, как и ее родственникам по женской линии.

Певица призналась, что делала операцию по уменьшению молочных желез, но стоит ей набрать пару лишних кило, как грудь вновь увеличивается. Все это ведет к дополнительной нагрузке на позвоночник.

Анне приходит множество сообщений от женщин, которые страдают от той же проблемы. Многие из них хотят уменьшить грудь, но боятся делать операцию. Семенович порекомендовала не бояться хирургического вмешательства, потому что гигантомастия может стать серьезной проблемой. Женщины с большой грудью страдают от болей в спине и не могут спать на животе. И это только часть проблем, ведь помимо физического недомогания, есть и другие моменты. К примеру, сложности с подбором нижнего белья. Семенович считает, что своим примером она поможет женщинам решиться на операцию.

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Фото: Instagram / ann_semenovich