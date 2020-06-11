Пухляш из клипа Little Big "нырнул" в грудь Семенович

Певица засмеялась, но тумаков отвесила.

Танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа Little Big, на встрече с певицей Анной Семинович исследовал ее грудь своим лицом. Девушка показала видео момента в своем Instagram.

Дим, я хочу задать тебе вопрос. Я только что из центра для похудения. А тебе какие больше женщины нравятся — худые или с формами спросила Семенович.

В ответ на вопрос танцор "нырнул" в бюст певицы. Семенович засмеялась от выходки Дмитрия, но все же назвала его скотиной и гадом, а затем пару раз шутливо ударила. В следующих историях в своем аккаунте певица призвала подписчиц написать в комментариях к публикациям в Instagram Дмитрия, что с девушками надо обращаться уважительно.

Будем учить мужчин, которые еще маленькие, вести себя по-взрослому. Правда, он сказал, что это была его мечта с детства. Поэтому, думаю, ладно — Бог с ним. Получил там он у меня тумаков конкретных рассказала Анна Семенович.

Ранее мы писали, что Пухляш в голубом из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes.

Видео: instagram.com/ann_semenovich/