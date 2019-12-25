"Игра престолов" стала лучшим сериалом столетия

На втором месте оказались "Очень странные дела", на третьем - "Доктор Кто".

Британский развлекательный портал Digital Spy предложил своим пользователям выбрать фаворитов из списка 150 телешоу, вышедших после 2000 года. Лучшим сериалом XXI века признали "Игру престолов".

Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона состоялась в США 17 апреля 2011 года. Последнюю серию финального сезона показали 19 мая 2019 года.

К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг Железного трона зреет заговор. В мире, где все – от короля до наемника – рвутся к власти, есть место благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере, и лишь Стена защищает живых от этих существ.

На втором месте в рейтинге оказались "Очень странные дела", на третьем - "Доктор Кто". В топ-5 также попал "Шерлок" и "Во все тяжкие". В десятке списка - "Лучший пекарь Британии", "Убивая Еву", "Гевин и Стейси", "По долгу службы" и "Чернобыль".

Ранее были названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году.

Фото: Twitter / Game Of Thrones