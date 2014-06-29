АВТОВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями при необходимости

Максим Соколов оценил предложение главы Минфина Антона Силуанова.

Российская компания АВТОВАЗ заявила о готовности обеспечить чиновников автомобилями при необходимости, если правительством будет принято соответствующее постановление. Соответствующее заявление в интервью Наиле Аскер-заде сделал президент автомобильного предприятия Максим Соколов.

"Автоваз" готов обеспечить автомобилями,если будет принято такое решение. Максим Соколов, глава АВТОВАЗа

Напомним, что днем ранее министр по финансам Антон Силуанов на форуме ПМЭФ объявил о том, что государство намерено финансировать процесс производства отечественных автомобилей "Лада" в том случае, если придется пересадить на них российских чиновников.

Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады".

Фото и видео: Telegram / Наиля

