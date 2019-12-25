АСВ подало иск к владельцу "Югры" Хотину и 27 компаниям

По иску АСВ юристы требуют выплатить ответчика 210,5 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов подало иск к владельцу обанкротившегося банка "Югра" Алексею Хотину и 27 связанных с ним компаниям. Об этом рассказали представители Арбитражного суда российской столицы. Зарегистрирован иск, по которому требуют взыскать с ответчиков порядка 210,5 млрд рублей. Согласно картотеке инстанции, заявление принято 19 апреля. В настоящее время об основаниях подачи искового заявления сведений нет. К рассмотрению дело еще не принято.

В списке компаний, который АСВ считает связанными с Хотиным, называются АО "Нефтяная компания "Дулисьма", АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм нефть", Seneal International Agency Ltd. Эти фирмы являются советчиками Алексея Хотина по другим искам АСВ по взысканию убытков с "Югры"

Напомним, что в общей сложности с марта 2020 года АСВ предъявило 26 заявлений о взыскании с контролирующих лиц "Югры" убытков. Алексей Хотин указан ответчиком во всех исках, но состав его советчиков меняется.

Начался процесс над владельцем банка "Югра".

Фото: Piter.tv