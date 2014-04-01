Фигурантов дела обвиняют в растрате более 23 млн рублей.

Начался процесс над владельцем банка "Югра". Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службы Замоскворецкого суда столицы. В инстанции напомнили, что фигуранты уголовного дела не признают вину. Подозреваемыми стали владелец кредитной организации Алексей Хотин. Его обвиняют вместе с другими участниками дела в растрате более 23 млн рублей.

Замоскворецкий районный суд приступил к слушанию по существу дела в отношении Хотина и других фигурантов дела. После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимые заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям. пресс-служба Замоскворецкого суда

Первое слушание состоялось 31 марта, следующее - запланировано на 8 апреля.

Изначально Хотину, председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также главе московского филиала Нине Черновой вменялась растрата в размере 7 млрд рублей по части 4 статье 160 УК РФ.

Следственные органы полагают, что Хотин в 2014 году возглавил ОПГ, назначив сообщников на руководящие должности в банке. Генпрокуратура полагает, что в период с 2014 по 2017 года подозреваемые похищали денежные средства путем выдачи заведомо невозвратных кредитов в адрес подконтрольных компаний. Речь идет о "Капстрое", "Востоке" и ""Мултановском".

Напомним, что в июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражная инстанция признала банк банкротом. Хотина полиция задержала только в апреле 2019 года. Сейчас он и остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом. СК РФ возбудил уголовное дело "Югры" в январе 2019 года. Расследованием занимается главное управление по особо важным делам.

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Фото: Piter.tv