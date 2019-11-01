АСИ указало на необходимость учитывать мнение жителей при разработке программ соцразвития

Светлана Чупшева рассказала о проекте в регионах.

Программы социального развития российских регионов, разработанные с учетом мнения местного населения, позволят федеральным властям сформировать единый подход к преодолению различных жизненных ситуаций. Соответствующее заявление сделала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, выступая на пленарной сессии от 6 сентября на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

Хотелось бы, чтобы на региональном уровне такие стратегии социального развития, такая приоритизация была согласована с жителями и была публично озвучена для того, чтобы сформировать общее видение задач, которые в том или ином регионе мы видим в социальной сфере. Светлана Чупшева, глава АСИ

Эксперт подчеркнула, что руководство АСИ разработало Единый социальный стандарт, который направлен на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Этот проект сейчас реализуется на территории 61 субъекта страны. Основной стандарта остается дружелюбная организация социальной сферы. В частности, внимание обращено на маршрутизацию, коммуникацию и вовлечение граждан в формирование комфортного пространства.

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Фото и видео: Совет Федерации