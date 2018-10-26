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Архитектор Бертран Лемуа расскажет о будущем городов-памятников
Сегодня, 14:12
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himif

Архитектор Бертран Лемуа расскажет о будущем городов-памятников

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О грамотной реконструкции и сохранении памятников при современном ритме жизни.

Авторитетный архитектор, эксперт конкурса по расширению Москвы и вице-президент Академии архитектуры в Париже Бертран Лемуа станет участником панельной дискуссии "Разрушать нельзя сохранять" в рамках международного культурного форума. Крупное мероприятие пройдет в Петербурге с 14 по 16 ноября.

Лемуа поднимет проблему сохранения культурного наследия. На примере Парижа, чьи проблемы схожи с Петербургом, архитектор расскажет, как сочетать большое количество жителей с плотной исторической застройкой и сбережением памятников и как грамотно реконструировать здания. Лемуа выступает за полицентризм, создание архитектурных новинок в свежих районах и развитие экологичности города. Альтернативные центры с зонами отдыха и сферами услуг и культуры облегчит нагрузку на старинный центр.

 "Необязательно все сносить, нужно здания реорганизовывать, делать лучше, находить им новое применение. Это займет меньше времени, чем снос и проектирование нового, и даст городу развитие",

– уверен Лемуа.

Ранее старинную дверь в парадной доходного дома Пека заменили на новую.

Фото: Piter.TV

Теги: архитектура, международный культурный форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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