Архитектор Бертран Лемуа расскажет о будущем городов-памятников

О грамотной реконструкции и сохранении памятников при современном ритме жизни.

Авторитетный архитектор, эксперт конкурса по расширению Москвы и вице-президент Академии архитектуры в Париже Бертран Лемуа станет участником панельной дискуссии "Разрушать нельзя сохранять" в рамках международного культурного форума. Крупное мероприятие пройдет в Петербурге с 14 по 16 ноября.

Лемуа поднимет проблему сохранения культурного наследия. На примере Парижа, чьи проблемы схожи с Петербургом, архитектор расскажет, как сочетать большое количество жителей с плотной исторической застройкой и сбережением памятников и как грамотно реконструировать здания. Лемуа выступает за полицентризм, создание архитектурных новинок в свежих районах и развитие экологичности города. Альтернативные центры с зонами отдыха и сферами услуг и культуры облегчит нагрузку на старинный центр.

"Необязательно все сносить, нужно здания реорганизовывать, делать лучше, находить им новое применение. Это займет меньше времени, чем снос и проектирование нового, и даст городу развитие", – уверен Лемуа.

Ранее старинную дверь в парадной доходного дома Пека заменили на новую.

Фото: Piter.TV