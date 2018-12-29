"Теплосеть" реализует инвестиционную программу во Фрунзенском районе

О планах рабочих мероприятий сообщили в пресс-службе компании.

Во Фрунзенском районе Петербурга "Теплосеть" займется реализацией инвестиционной программы. На данный момент организация уже начала работу на участке от Воронежской до Прилукской улицы, вблизи 32 дома. Там сотрудники реконструируют трубопровод с диаметром 300 миллиметров.

Сейчас завершен первый этап работы. Энергетики смонтировали временную теплосеть на 930 метров. Потребители переподключены на данную конструкцию до завершения ремонтных мероприятий.

На втором этапе мастера переложат изношенный участок конструкции. Модернизации подвергнутся 760 метров трубопровода с применением технологий, которые защищают объект от коррозии и химической среды. С проблемой компания справится к 1 мая 2019 года. До этого времени автомобилистам ограничат движение по территории.

Напомним, что ГУП "ТЭК" заявил, что в Петербурге за год обновят 145 километров трубопроводов.

Фото: Piter.tv