ГУП "ТЭК": в Петербурге за год обновят 145 километров трубопроводов

Эксперты рассказали об инвестициях в компанию на 2019 год.

Представители ГУП №ТЭК" рассказали о стопроцентном выполнении плана работ на 2018 год. При этом, полностью освоены как бюджетные,так и собственные средства. Теперь компания займется реализацией программы, рассчитанной на 2019-2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что свои вложения необходимы были на проект Адресной инвестиционной программы. По сведениям, полученным от заместителя генерального директора по инвестициям Михаила Комасова, их количество составило более четырех миллиардов рублей.

Общее исполнение превысило семь миллиардов рублей. Благодаря данной статистике специалисты "ТЭК" выполнили запланированные мероприятия на 170 объектах города: котельных и тепловых сетях. Также было построено и переложено 140 километров конструкций.

В 2019 году объемы перекладки тепловых сетей поддерживают тренд предыдущих лет. Ожидается, что за счет всех источников финансирования в текущем году будет построено и реконструировано 145 км тепловых сетей отмечают коммунальщики

В 2019 году ГУП вложил около 4,2 миллиардов рублей в качестве инвестиции в проектные программы. Отметим, что увеличилась также бюджетная помощь - на 500 миллионов рублей. Теперь вложения города в дело "ТЭК" составляют 4,18 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv