Убыток АО "Большой Гостиный двор" почти достиг 6 млн рублей

По данным отчётности, выручка компании за 2023 год составила 929,7 млн рублей.

За минувший год убыток акционерного общества "Большой Гостиный двор", расположенного на Невском проспекте в Петербурге, составил 5,844 млн рублей. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчётности. При этом стоит отметить, что предыдущий год компания закончила с прибылью.

По данным отчётности, выручка Большого Гостиного двора за 2023 год составила 929,7 млн рублей. В то же время за аналогичный период годом ранее доход составлял около 867,2 млн рублей. В 2023 году на выплату дивидендов компания направила 29,9 млн рублей, тогда как в позапрошлом году эта сумма была равна 26,2 млн рублей. Однако в 2022 году показатели компании, наоборот, оказались в плюсе — чистая прибыль составила примерно 33,9 млн рублей.

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Фото: ВКонтакте / Большой Гостиный Двор