Петербург сменил оператора наружной рекламы

Заявка "Рекмастера" была единственной на торгах. За 10 лет компания заплатит городу 418,5 млн рублей.

Компания "Рекмастер" победила на торгах по размещению 993 театрально-афишных стендов в Петербурге, передаёт "Коммерсантъ".

Заявка "Рекмастера" была единственной на торгах. За 10 лет компания заплатит городу 418,5 млн рублей, что на 4,1 млн рублей превышает стартовую цену лота, включавшую адресную программу бывшего рекламного агентства "Вертикаль".

Победа в конкурсе позволит "Рекмастеру" расширить адресную программу до 2,4 тыс. объектов. Аналитики подчеркнули, что этот вид наружной рекламы остаётся востребованным, несмотря на увеличение роли интернета. Однако негативное влияние на эффективность этого формата оказывает нелегальная уличная реклама.

"Рекмастер" является крупнейшим оператором театрально-афишных стендов в Петербурге. В 2017 году компания выиграла торги на установку 1458 рекламных конструкций в различных районах города за 403,8 млн рублей.

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Фото: Piter.TV