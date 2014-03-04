Аналитики изучили цены на "борщевой набор".

Значительное снижение цен на продукты питания за июль 2025 года зафиксировано на овощи "борщевого набора", среди которых оказался картофель "первой цены", капуста, свекла, морковь и лук. Соответствующее заявление сделали специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эксперты объяснили, что снижение цен за прошлый месяц зафиксировано на товары в 16 из 25 категорий продуктов первой необходимости. Базовые социально значимые товары в торговых сетях подешевели на 3,7 процента. Наиболее заметное снижение затронуло черный байховый чай (-7,8 процента), рис (-6,9 процента), вермишель (-6,8 процента), куриные яйца (-6,3 процента), яблоки (-5,2 процента), подсолнечное масло (-4,8 процента), молоко (-2,2 процента), поваренную соль (-2,2 процента), мороженую рыбу (-1,3 процента).

В июле крупные торговые сети зафиксировали значительное снижение цен на овощи борщевого набора социальной категории: картофель "первой цены" подешевел на 36,2%, белокочанная капуста - на 34,7%, свекла - на 29,3%, морковь - на 29,2%, репчатый лук - на 23,2%. сообщение АКОРТ

Дополнительно в пределах одного процента подешевели свинина (на 0,9 процента) и тушка цыпленка-бройлера (на 0,8 процентов),. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в июле составила 3,9 процентов. Этот показатель на 1,1 процентного пункта ниже, чем фиксировался аналитиками год назад. В июле 2024 года речь шла о пяти процентах. Стоимость ниже закупочных в сетевой рознице в июле продавались 6 из 25 категорий продуктов первой необходимости. Речь идет о цыпленке-бройлере (-5,7процента), сезонных яблоках (-2,3 процента), сахар-песок (-2,2 процента), подсолнечное масло (-2,1 процента), рисе и моркови (-0,25 процента). Известно, что отрицательные наценки на тушку бройлера и сезонные яблоки в магазинах компенсировали рост закупочных цен на эти продукты. В прошлом месяце ускорилось сезонное снижение цен на овощи "борщевого набора", потому что на полки стали поступать отечественные овощи нового урожая. Цена на капусту упала не только под влиянием периода но и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно июля 2024 года белокочанная капуста в торговых сетях подешевела на 8,3 процента, что является итогом расширения долгосрочного сотрудничества крупной розницы с сельскохозяйственными производителями, с локальными фермерами и механизм агроагрегаторов.

Борщ в Петербурге вырос в цене за год на 32%, а окрошка — на 17%.

