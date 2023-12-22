A24 представила трейлер хоррора "Я видел свет телевизора"

Мировая премьера состоится 3 мая.

Студия A24 представила первый трейлер хоррора "Я видел свет телевизора". Режиссером картины выступила Джейн Шенбурн

Сюжет фильма расскажет историю двух подростков, которые увлекаются сериалом "Розовый мрак". Шоу прекращают транслировать под загадочными обстоятельствами, после чего реальность героев начинает искажаться.

В главных ролях сыграли Джастис Смит, Бриджетт Ланди-Пэйн, Даниэль Дедуайлер, Фред Дерст и другие. Мировая премьера состоится 3 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер детектива "Охота на киллера".

Видео: YouTube / A24