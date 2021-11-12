Студия A24 представила трейлер фильма "Рай и ад", который является ремейком культового одноименного детектива Акиры Куросавы. Режиссером картины выступил Спайк Ли.
Сюжет расскажет историю неизвестного злоумышленника, который похищает сына шофера, перепутав его с ребенком крупного бизнесмена.
В главных ролях сыграли Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера и другие. Мировая премьера состоится 22 августа.Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Саван".
Видео: YouTube / A24
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