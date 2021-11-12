Мировая премьера состоится 22 августа.

Студия A24 представила трейлер фильма "Рай и ад", который является ремейком культового одноименного детектива Акиры Куросавы. Режиссером картины выступил Спайк Ли.

Сюжет расскажет историю неизвестного злоумышленника, который похищает сына шофера, перепутав его с ребенком крупного бизнесмена.

В главных ролях сыграли Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера и другие. Мировая премьера состоится 22 августа.

Ранее мы сообщали , что вышел дублированный трейлер фильма "Саван".

Видео: YouTube / A24