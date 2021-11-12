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A24 представила трейлер фильма "Рай и ад"

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Мировая премьера состоится 22 августа.

Студия A24 представила трейлер фильма  "Рай и ад", который является ремейком культового одноименного детектива Акиры Куросавы. Режиссером картины выступил Спайк Ли.

Сюжет расскажет историю неизвестного злоумышленника, который похищает сына шофера, перепутав его с ребенком крупного бизнесмена.

В главных ролях сыграли Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера и другие. Мировая премьера состоится 22 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Саван".

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, рай и ад, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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