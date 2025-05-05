Вышел дублированный трейлер фильма "Саван"

Премьера в России состоится 10 июля.

Кинокомпания "Наше кино" представила дублированный трейлер фильма "Саван". Режиссером картины выступил Дэвид Кроненберг.

Сюжет фильма расскажет историю бизнесмена Карша, который тоскует по погибшей жене и создает устройство для связи с умершими, встроенное в погребальный саван. Однако последовавшие события заставляют героя пересмотреть свои взгляды на бизнес.

В главных ролях сыграли Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс. Премьера в России состоится 10 июля.

Ранее мы сообщали , что вышел трейлер хоррора "Оружие".

Видео: YouTube / Наше кино