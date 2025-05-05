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Вышел дублированный трейлер фильма "Саван"

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Премьера в России состоится 10 июля.

Кинокомпания "Наше кино" представила дублированный трейлер фильма "Саван". Режиссером картины выступил Дэвид Кроненберг.

Сюжет фильма расскажет историю бизнесмена Карша, который тоскует по погибшей жене и создает устройство для связи с умершими, встроенное в погребальный саван. Однако последовавшие события заставляют героя пересмотреть свои взгляды на бизнес.

В главных ролях сыграли Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс. Премьера в России состоится 10 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Оружие".

Видео: YouTube / Наше кино

Теги: наше кино, саван, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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