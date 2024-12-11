Мировая премьера состоится 14 марта.

Кинокомпания A24 представила трейлер фильма "Опус". Режиссером картины выступил Марк Энтони Грин.

Сюжет расскажет историю молодой писательницы, которую приглашают на ужин в поместье звезды поп-сцены. Музыкант пропал из поля зрения 30 лет назад, однако затем вернулся, чтобы подготовить и исполнить свой извращенный план.

В главных ролях сыграли Айо Эдебири и Джон Малкович. Мировая премьера состоится 14 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "1923".

Видео: YouTube / A24