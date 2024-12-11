Вышел трейлер второго сезона сериала "1923"

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер второго сезона сериала "1923". Проект является приквелом сериала "Йеллоустоуну", рассказывающий о семействе Даттонов и их борьбе за свою территорию.
В приквеле рассказывают о событиях в начале XX века, когда семья Даттонов сталкивается с засухой, беззаконием, запретом на алкоголь и массовыми кражами скота. Владельцы ранчо Джейков и Кара Даттон пытаются противостоять всем, кто хочет забрать из землю.
В главных ролях сыграли Хелен Миррен, Харрисон Форд, Брэндон Скленар, Джулия Шлепфер, Тимоти Далтон и другие. Мировая премьера состоится 23 февраля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фантастического фильма "Кракен".
Видео: YouTube / Paramount Plus
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