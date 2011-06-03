Мировая премьера состоится 25 декабря.

Студия A24 представила трейлер фильма "Марти Превосходный". Режиссером картины выступил Джош Сефди.

Сюжет расскажет историю чемпиона мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Герой намерен доказать всему миру, что он является профессиональным спортсменом.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Видео: YouTube / A24