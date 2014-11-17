Вышел трейлер драмы "Последний викинг" с Мадсом Миккельсеном

Премьера фильма состоится 9 октября.

Студия Nordisk Film представила трейлер драмы "Последний викинг". Режиссером картины выступил Андерс Томас Йенсен.

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Анкер, который вышел из тюрьмы после 15 лет заключения. Герой пытается узнать у брата, где находятся спрятанные деньги, однако тот после пережитого психического расстройства не может вспомнить об этом. Братья отправляются в путешествие обратно на родину, где им придется столкнуться с большинством препятствий.

В главных ролях сыграли Николай Ли Каас и Мадс Миккельсен. Премьера фильма состоится 9 октября.