Вышел трейлер драмы "Великая Элеанор" от Скарлетт Йоханссон

Кинокомпания Sony Pictures Classics представила трейлер фильма "Великая Элеанор". Режиссером картины выступила актриса Скарлетт Йоханссон, для которой эта работа стала дебютной.

Сюжет расскажет историю пожилой женщины, которая решает изменить жизнь после похорон лучшей подруги. Она переезжает из Флориды в Нью-Йорк, где заводит дружбу с 19-летней студенткой.

В главных ролях сыграли Джун Скуибб, Эрин Келлиман, Чиветель Эджиофор и другие. Мировая премьера состоится 26 сентября.

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics