Премьера в России состоится 3 октября.

Студия A24 представила трейлер фильма "Другой человек". Режиссером картины выступил Аарон Шимберг.

Сюжет расскажет историю начинающего актера Эдвардаа, который мечтает о больших ролях и полностью меняет свою внешность. Однако это решение стоит ему потери роли, о которой он мечтал. После этого герой яростно стремится обрести то, чего лишился.

В главных ролях сыграли Себастиан Стэн, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг и другие. Премьера в России состоится 3 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Между нами".

Видео: YouTube / A24