Вышел трейлер комедии "Между нами"

Премьера в России состоится 12 сентября.

Кинокомпания "Берг Саунд" представила трейлер комедии "Между нами". Режиссером картины выступил Анарио Мамедов.

Сюжет расскажет историю драматурга Мити, который становится призраком, впав в кому после неудачного приема пищи. В его квартиру заселяется девочка Ника и ее старшая сестра Даша. Герой пытается всеми силами выселить незваных гостей, пока не выясняет, что Ника может видеть его. И только сестры могут помочь ему вернуться к жизни и дописать пьесу.

В главных ролях сыграли Виталия Корниенко, Ян Цапник, Марк Богатырев, Федор Федотов, Павел Ворожцов и Дарья Петриченко. Премьера в России состоится 12 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Ли" с Кейт Уинслет.

Видео: YouTube / BERG SOUND