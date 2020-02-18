Вышел трейлер фильма "Ли" с Кейт Уинслет

Телекомпания Sky представила трейлер фильма "Ли". Режиссером проекта выступила Эллен Курас.
Сюжет рассказывает историю американского фотокорреспондента Ли Миллер. Во время Второй мировой войны героиня делала снимки для журнала Vogue
В главных ролях сыграли Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо, Джош О"Коннор и другие. Мировая премьера состоится 13 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер детектива "Город полумесяца" с Алеком Болдуином.
Видео: YouTube / Sky Cinema
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