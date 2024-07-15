Вышел трейлер детектива "Город полумесяца" с Алеком Болдуином

Мировая премьера состоится 16 августа.

Студия Lionsgate представила трейлер детектива "Город полумесяца". Режиссером картины выступил Ар Джей Коллинз.

Сюжет рассказывает о расследовании загадочных убийств в американском городе. Главный детектив сталкивается с трудностями в расследовании, когда его начинают преследовать ужасы прошлого. В итоге подозреваемыми становятся все полицейские, которые участвуют в этом деле.

В главных ролях сыграли Алек Болдуин, Терренс Говард, Ники Уилан и Исайя Моралес. Мировая премьера состоится 16 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Оса".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies