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Вышел трейлер детектива "Город полумесяца" с Алеком Болдуином

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Мировая премьера состоится 16 августа.

Студия Lionsgate представила трейлер детектива "Город полумесяца". Режиссером картины выступил Ар Джей Коллинз.

Сюжет рассказывает о расследовании загадочных убийств в американском городе. Главный детектив сталкивается с трудностями в расследовании, когда его начинают преследовать ужасы прошлого. В итоге подозреваемыми становятся все полицейские, которые участвуют в этом деле.

В главных ролях сыграли Алек Болдуин, Терренс Говард, Ники Уилан и Исайя Моралес. Мировая премьера состоится 16 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Оса".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate, город полумесяца, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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