Вышел трейлер детектива "Город полумесяца" с Алеком Болдуином

Студия Lionsgate представила трейлер детектива "Город полумесяца". Режиссером картины выступил Ар Джей Коллинз.
Сюжет рассказывает о расследовании загадочных убийств в американском городе. Главный детектив сталкивается с трудностями в расследовании, когда его начинают преследовать ужасы прошлого. В итоге подозреваемыми становятся все полицейские, которые участвуют в этом деле.
В главных ролях сыграли Алек Болдуин, Терренс Говард, Ники Уилан и Исайя Моралес. Мировая премьера состоится 16 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Оса".
Видео: YouTube / Lionsgate Movies
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