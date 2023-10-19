Премьера состоится 15 декабря.

Студия A24 представила первый трейлер драмы "Зона интересов". Режиссером картины, которая была представлена на Каннском кинофестивале, выступил Джонатан Глейзер.

В фильме расскажут историю коменданта концентрационного лагеря Освенцим Рудольфе Хессе и его семье. Вместе с женой и пятью детьми они ведет счастливую жизнь в доме, который находится возле лагеря смерти.

Отметим, что "Зона интересов" получила Гран-при жюри, Приз ФИПРЕССИ, Vulcain Prize и награду за работу композитора. Премьера состоится 15 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Наполеона" с Хоакином Фениксом.

Видео: YouTube / A24