Студия A24 представила новый трейлер фильма "Крушащая машина". Режиссером картины выступил Бенни Сэфди.

Сюжет фильма расскажет историю известного бойца MMA Марка Керра. Картина затронет не только спортивные достижения героя, но и его борьбу с разрушительными зависимостями.

В главных ролях сыграли Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Уитни Мур, Бас Раттен, Пол Лейзенби и другие. Мировая премьера состоится 3 октября.

Видео: YouTube / A24