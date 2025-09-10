Студия A24 представила новый трейлер фильма "Крушащая машина". Режиссером картины выступил Бенни Сэфди.
Сюжет фильма расскажет историю известного бойца MMA Марка Керра. Картина затронет не только спортивные достижения героя, но и его борьбу с разрушительными зависимостями.
В главных ролях сыграли Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Уитни Мур, Бас Раттен, Пол Лейзенби и другие. Мировая премьера состоится 3 октября.
Видео: YouTube / A24
