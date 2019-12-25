В скорую помощь Петербурга позвонили 9 тысяч раз за неделю

На данный момент статистика выше, чем в прошлом коронавирусном году.

Петербургская служба скорой помощи побила рекорд: за неделю телефон "03" набрали девять тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе комздрава в среду, 30 июня.

До этого в прошлые годы максимум был 7 000. Но это именно звонков Комздрав

Таким образом, в 2021 году статистика звонков рекордно выше, чем даже в прошлом коронавирусном году. Отмечается, что 29 июня было обработано 27 559 вызовов по номеру "112". Месяц назад, 29 мая, вызовов было всего 11 592, а еще месяцем ранее, 29 марта, всего 4 570.

Ранее мы писали, что с начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv