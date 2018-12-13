Половина петербуржцев довольна количеством отпускных дней

46 процентов населения хочет отдыхать больше установленного законом срока.

Петербуржцы предпочитают отдыхать за чтением книг и использованием компьютеров. Такие сведения приводит портал HeadHunter. Аналитики агентства подсчитали, что каждый третий житель Северной столицы проводит дома досуг именно по данной схеме. Однако, большинство все же отправляются за границу или путешествуют по России. Специалисты отмечают, что опрос проведен с 12 по 21 апреля. В нем участвовали около 2,5 тысяч работающих людей.

Согласно законодательству, официально устроенным сотрудникам обязаны предоставлять оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней. Респонденты заявили, что 13 процентов получают отпуска на гораздо меньший период. Чаще всего данная проблема касается представителей сферы продаж.

Отметим, что каждый второй заявляет, что ему хватает отведенных для отпуска дней. Еще 46 процентов хотят большего. Меньшинство в количестве 4 процентов заявили, что отпуск кажется им слишком долгим.

Полностью свой отпуск используют 48 процентов местного населения. К концу года только у 28 процентов остается некоторое количество неизрасходованных дней. У пяти процентов этот показатель превышает половину всего отпуска.

Чаще всего жители Северной столицы отдыхают в июле и августе: 52 процента опрошенных ответили именно так. Еще 41 процент отдыхает в сентябре. Пики наблюдаются также в феврале, ноябре и декабре: по 11, 14 и 16 процентам соответственно.

За рубежом проводят время 56 процентов петербуржцев. Еще 28 процентов предпочитают туризм по России. Из них 26 процентов занимаются активным отдыхом, а 26 процентов - дачными проблемами.

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