Дмитрий Кобылкин: Минприроды РФ готовится запретить одноразовую пластиковую посуду

Правительство России готовит законопроект, который запретит использование пластиковой посуды. Об этом заявил председатель Минприроды Дмитрий Кобылкин. Специалист добавил, что чиновники ориентируются на документацию Европы, в которой уже продолжительное время борются с данной проблемой. Однако, официально закон в государствах Евросоюза примут только в 2021 году.
Кобылкин отметил, что в ближайшем будущем Россия может отказаться и от полиэтиленовых пакетов, а также от ватных палочек, трубочек для коктейля и воздушных шариков.
Таким образом ведомство надеется улучшить экологическое состояние и сократить объемы загрязнения природы. Спикер считает, что мировую тенденцию по очищению от пластика следует поддержать. На данный момент "за" инициативу вступились и крупные торговые сети. Они готовятся к вводимым ограничениям.
Напомним, что пластиковый пакет разлагается в земле более 400 лет, а плотная вещь самостоятельно не исчезнет никогда.
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Фото и видео: YouTube
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