В небе над Петербургом 9 мая пролетит огромная Георгиевская лента

Площадь ленточки 600 000 кв.см, маршрут длинной около 150 километров.

Утром 9 мая после выступления военной авиации над Финским заливом вокруг Санкт-Петербурга вдоль КАД пролетит огромная Георгиевская ленточка. В 2017 году такая акция была организована впервые и теперь это стало традицией. Но в этот раз полет вряд ли сможет отменится по погодным условиям, а именно по причине сильного бокового ветра (из-за чего были задержки и отмены полетов в прошлом году). В пресс-службе мероприятия заявили, что было разработано новое буксировочное оборудование, которое облегчает зацеп авиационного баннера в виде георгиевской ленточки.

Данная акция - это подарок городу-герою, ветеранам, жителям, гостям, а также подрастающему поколению. Организаторами выступают Авиаклуб "ПитерПолет", Невский Аэроклуб и ООО "Воздушная-реклама".

Напомним, что в День Победы зажгут Ростральные колонны.

Фото: Piter.tv