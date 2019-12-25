9-летняя девочка сломала позвоночник, упав у школы в Петербурге

Девочка поскользнулась на скользкой дороге.

В Петербурге 9-летней девочке потребовалась помощь медиков после падения у школы в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам девочки, она поскользнулась на скользкой дороге у школы на проспекте Энтузиастов. В результате школьница получила компрессионный перелом восьмого позвонка. В удовлетворительном состоянии ее поместили во 2-е травматологическое отделение детской городской больницы №19.

Ранее мы писали, что ребенок получил сотрясение во время игры в зеркальном лабиринте в Петербурге.

Фото: Piter.TV