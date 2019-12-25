С начала года в Петербург привезли 972 тысячи тонн бананов

Наибольшее количество бананов поступило из Эквадора – 966,7 тысячи тонн.

В январе-сентябре в порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора проконтролировало импорт 972,5 тысячи тонн бананов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С начала 2022 года через морской порт Петербурга на территорию России было ввезено 972,5 тысячи тонн бананов, что на 12 тысяч тонн больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольшее количество бананов поступило из Эквадора – 966,7 тысячи тонн, также были отмечены поставки из Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики.

За данный период было обнаружено пять партий бананов общим весом 516,8 тонн, в которых находилась многоядная муха-горбатка. Все партии были обеззаражены методом фумигации.

Ранее в Петербург привезли 250 тонн арахиса, заражённого вредителями.

Фото: pxhere.com