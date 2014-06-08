В Петербург привезли 250 тонн арахиса, заражённого вредителями

Партии арахиса общим весом почти 250 тонн запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации.

В Большом порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролирован ввоз двух партий арахиса из Бразилии. 249,9 тонн земляного ореха импортировались в адрес грузополучателя из Ломоносовского района Ленобласти. Груз оказался заражён вредителем. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий был проведён отбор проб от партий арахиса для исследований на показатели качества и безопасности пищевой продукции. В результате лабораторных экспертиз, была установлена заражённость продукции вредителями – рыжим мукоедом и зерновой молью.

Партии арахиса общим весом почти 250 тонн запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации.

Фото: pxhere.com