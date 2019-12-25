В СЗФО 94% банкоматов "Сбербанка" оснащены бесконтактными технологиями

В Петербурге таких банкоматов насчитывается 97%.

В СЗФО 94% банкоматов Сбербанка оснащены функцией NFC, иначе известного как бесконтактное обслуживание. В Петербурге таких агрегатов насчитывается еще больше, 97%, рассказали в пресс-службе банка.

Бесконтактная технология позволяет удобнее и гораздо быстрее совершать переводы, снятие наличных, пополнение счета с помощью той же карты или гаджета. Данные передаются в банкомат по беспроводной связи в зашифрованном виде – как при оплате в магазине. В банкоматах с подобной функцией можно использовать карты платежных систем Visa, Mastercard, МИР, а также смартфоны и смарт-часы, поддерживающими функцию NFC.

В пресс-службе "Сбербанка" отметили, что сеть устройств самообслуживания регулярно модернизируют и стараются сделать доступнее для иностранцев и людей с ограниченными возможностями.

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Фото: Piter.TV