В Тунисе пропал 90-летний мужчина из Петербурга

Он должен был вернуться в Петербург еще 5 октября. Внук обратился в полицию только спустя две недели после пропажи.

В полицию Кировского района на выходных обратился 34-летний петербуржец, который разыскивает своего 90-летнего дедушку. Он уехал по путевке отдыхать в Тунис. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Мужчина пришел в полицию 21 октября, около девяти часов вечера. И с его слов, дедушка купил 15 сентября 2018 года путевку на юг, 5 октября он должен был вернуться обратно, но в самолете его не оказалось. На связь с тех пор он не выходил. Пожилой мужчина ранее не уезжал так надолго из дома. На вид ему более 90 лет, рост 170 сантиметров, лицо овальной формы, серые глаза, худощавого телосложения, речь довольно четкая для столько большого возраста.

Почему родственники поставили полицию в известность о случившемся лишь спустя 2 недели, не уточняется.

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