90-летний Иван Краско отказался жениться в пятый раз

В декабре 2020 года помощница артиста родила ребенка, однако его отцовство не подтвердилось.

Народный артист России Иван Краско высказался о своей пятой свадьбе. Он заявил, что больше не собирается жениться, передает "Пятый канал".

"Вы чего из меня делаете человека, который до 100 лет любовью должен заниматься?" – заявил 90-летний Краско, отшутившись, что Зигмунд Фрейд ему уже шепнул: "Старик, угомонись". Артист уверен, что всему свое время.

В декабре 2020 года помощница Краско Юлия Кичемасова родила ребенка. Она якобы сделала ЭКО, воспользовавшись замороженным биоматериалом актера. Проведенный ДНК-тест показал, что Иван Краско не имеет никакого отношения к новорожденному.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021".

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