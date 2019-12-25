Несколько школ Петербурга получат средства на оснащение классов предпрофессиональной подготовки

Средства получат школы, которые победили в конкурсе получение грантов для создания классов предпрофессиональной подготовки.

Петербургские школы получат средства на оснащение лабораторий предпрофессиональной подготовки, сообщили в Смольном. Так, по 25 млн рублей получат восемь школ, а еще 25 школ получат по 10 млн рублей.

На ежегодном заседании Городского педагогического совета подвели итоги конкурса на получение грантов для создания классов предпрофессиональной подготовки. Этой весной чиновники приняли решение о повышении квалификации учителей, которые будут работать с детьми на новом оборудовании.

По словам губернатора Александра Беглова, сейчас профильные классы в школах являются жизненной необходимостью, поскольку многие сферы не стоят на месте: фармацевтика, судостроение, транспорт, связь, растет число IT-компаний, а компаниям требуются квалифицированные кадры. Специализированную подготовку для всего этого нужно начать уже в школе.

Также глава Петербурга отметил, что профильные классы связаны с колледжами и высшими учебными заведениями. Кроме того, Смольный принял решение удвоить финансирование для создания лабораторий. В общей сложности в городе должно появиться около 450 новых лабораторий.

Ранее мы писали, что прием документов на аттестацию педагогов возобновили в МФЦ Петербурга.

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