8 марта в Ленинградском зоопарке устроят День матери

Он приурочен к Международному женскому дню.

8 марта в Ленинградском зоопарке пройдет праздничная программа "Пусть всегда будет мама!". Она приурочена к Международному женскому дню.

Гостей парка ждёт развлекательная программа.

С 12:00 до 14:00 в павильоне "Экзотариум" проведут творческие мастер-классы "Рисуем портрет мамы".

С 12:00 до 16:00 пройдёт квест по территории зоопарка "Приключение юнната Гаврилкина".

В 13:00 сотрудники зоопарка проведут экскурсию "Мамы нашего зоопарка". Все желающие должны собраться у карты около центрального входа в зоопарк, чтобы принять в ней участие.

Маршрутные листы по программе праздника будут раздавать до 15:30.

Ранее мы сообщили, что в конкурсе на имя детёныша капуцина приняли участие более 600 петербуржцев.

Фото: ВКонтакте