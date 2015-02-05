В Петербурге 84% автолюбителей пользуются телефоном за рулем

Лишь 16% водителей не позволяют себе отвлекаться на гаджет во время вождения.

В четверг, 12 августа, автомобильный сайт Дром.ру поделился с Piter.tv результатами опроса, в котором поучаствовали 10 тыс. автолюбителей из 81 региона России.

Судя по данным, подавляющее большинство автолюбителей Петербурга – 84% – пользуется телефоном за рулем, лишь 16% не отвлекаются во время вождения. Треть горожан (35%) заявили, что иногда читают сообщения и отвечают на звонки во время движения. Каждый пятый (22%) ответил, что пользуется телефоном регулярно. Только 25% используют беспроводные гарнитуры при ответе на звонки.

При этом, участники опроса понимают, какие могут быть последствия из-за постоянного пользования телефоном во время вождения, когда все внимание должно быть направлено на дорогу и других участников движения. Некоторые отметили, что после того, как увидели последствия ДТП, в котором водитель отвлекся на телефон, больше не берут гаджет в руки за рулем.

В среднем по России 88% водителей пользуются телефоном за рулем. Самые ответственные же водители живут в Забайкалье и Якутии, там автолюбителей, которые не используют телефон за рулем, в полтора раза больше, чем в среднем по стране – 19%. Чаще всего телефоном пользуются водители из Новосибирской области, а в Москве и Петербурге автолюбители чаще пользуются гарнитурами для звонков.

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Фото: pexels