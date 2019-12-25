7% петербуржцев не оплачивают проезд в городском транспорте

Енокаев отмечает, что из 7% неплательщиков, 6,5% из них — люди, у которых есть месячный проездной, они "просто поленились его приложить к валидатору".

В городском транспорте Петербурга 7% жителей не оплачивают проезд. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Сейчас сложно оценивать экономику городского транспорта, сообщает врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев. По его словам, прошло мало времени после перехода на новую транспортную модель, и горожане еще адаптируются под нее.

Постепенно растёт количество поездок по пересадочному тарифу. Енокаев отмечает, что из 7% неплательщиков, 6,5% из них — люди, у которых есть месячный проездной, они "просто поленились его приложить к валидатору". По его словам, установленные тарифы практически всегда сильно отличаются от экономически оправданных. У многих пассажиров действуют льготы. Кроме того, тарифы на проезд индексируются ниже уровня реальной инфляции.

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Фото: Piter.tv