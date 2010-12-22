Суд Петербурга дал 7,5 лет строгого режима за причинение смерти по неосторожности

Вынесен приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, в феврале в состоянии опьянения в квартире на проспекте Ударников, в ходе конфликта нанес потерпевшему удары кулаком в область головы. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде 7,5 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербургский суд прекратил дело в отношении женщины по делу о причинении смерти по неосторожности.

Фото: Piter.TV

