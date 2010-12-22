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Суд Петербурга дал 7,5 лет строгого режима за причинение смерти по неосторожности
Сегодня, 16:36
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга дал 7,5 лет строгого режима за причинение смерти по неосторожности

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Вынесен приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
 
По данным ведомства, в феврале в состоянии опьянения в квартире на проспекте Ударников, в ходе конфликта нанес потерпевшему удары кулаком в область головы. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде 7,5 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербургский суд прекратил дело в отношении женщины по делу о причинении смерти по неосторожности.

Фото: Piter.TV
 

Теги: прокуратура, смерть, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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